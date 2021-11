VIDÉO - "On reste à l'hôtel" : en Guadeloupe, la crise sociale bouleverse les vacances des touristes

"On n'a pas fait 8.000 kilomètres depuis la région parisienne pour rester autour d’une piscine... On aura un petit peu compensé, mais on n'aura pas vu ce qu’on aurait voulu voir", déplore une cliente, bloquée à l'hôtel et qui a donc été obligée de revoir son séjour à la baisse.

"On voulait louer une voiture pour se promener un peu, ça n'a pas été possible, tout simplement parce que les loueurs n’ont pas accès aux voitures..., raconte un autre touriste dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Donc on reste à l’hôtel, on se balade. On a des amis à côté donc ça va, mais ce n’est pas évident quand même". Les vacances sont par ailleurs limitées en soirée avec l'application d'un couvre-feu. Les établissements fonctionnent également au ralenti, avec des effectifs réduits et des services perturbés par les blocages.

La situation inquiète donc les professionnels du secteur, qui voient depuis deux ans la fréquentation touristique être perturbée par la crise sanitaire. Sandrine Martzer, monitrice de plongée, comptait sur la haute saison pour relancer son activité au ralenti. Elle doit maintenant composer avec des annulations.

"On a des gens en plus qui sont coincés, ils viennent au dernier moment parce qu'ils habitent à côté, et puis on a des gens en moins parce qu’ils sont plus loin et qu'ils ne peuvent pas venir", constate-t-elle. "Les problèmes de circulation, les problèmes d’accès à Saint-François et ici, à la Marina, compliquent la situation des commerçants et les forcent même à fermer", souligne de son côté Loic Keroern, gérant d’un restaurant.