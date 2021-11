VIDÉO – On vous présente Neige, la vache égérie du Salon de l’agriculture 2022

ÉLEVAGE - C'est une vache de race Abondance de 4 ans, élevée dans une exploitation familiale de Haute-Savoie et nommée Neige, qui sera l'égérie du prochain Salon de l'Agriculture. Présentations.

Après une interruption liée à la crise sanitaire en 2020 et une annulation pure et nette en 2021, le Salon de l'Agriculture fait son grand retour en 2022 avec une nouvelle égérie : une vache nommée Neige, car née en été à 1600 mètres d'altitude, sur une piste de ski. Âgée de quatre ans, cette vache de race Abondance a été choisie car elle remplit toutes les caractéristiques physiques attribuées à son espèce. "On voit bien les lunettes là, autour des yeux. C'est comme nous, nos lunettes de soleil, ça lui protège et ça lui évite qu'elle pleure. C'est le petit plus esthétique", décrit fièrement son éleveur, Philippe Missilier, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Neige est également habillée d'une robe pie rouge-acajou, sa tête est surmontée d'un épais chignon blanc et a des cornes claires. Pesant 650 kilos, elle a également été sélectionnée pour ses qualités. Très endurante, elle se prépare aux nombreuses sollicitations du Salon de l'Agriculture depuis le village du Grand-Bornand (Haute-Savoie), où elle est élevée pour son lait, transformé ensuite en reblochon, tomme et raclette. "On lui apprend à marcher et à essayer de rester en place un petit moment. Ce n'est pas toujours facile parce que, bon, ça reste des bêtes et elle a son caractère de montagnarde !", s'esclaffe Philippe Missilier, heureux de rejoindre la capitale avec sa vache, mais aussi que la race Abondance soit ainsi mise à l'honneur pour la première fois. "C'est plus ou moins un rêve. Depuis qu'on est tout petit, on voit les vaches au Salon et c'est quand même le top au niveau de la génétique. C'est le haut de gamme de l'Agriculture française. C'est un immense plaisir et un immense honneur pour nous, et pour notre exploitation", déclare-t-il, comblé.

Cette passion de l'élevage se transmet d'ailleurs dans cette exploitation depuis quatre générations. "L'élevage, ça fait partie de notre famille. Il y a Neige, on a eu sa mère, on a eu sa grand-mère. Là, on cherche des vaches qui mangent beaucoup et qui font un lait de grande qualité", explique Arnaud Missilier, qui travaille avec son père et sa compagne sur la ferme familiale. C'est donc naturellement toute la famille qui accompagnera Neige sur le Salon de l'Agriculture le 26 février prochain, date d'ouverture de l'événement.

