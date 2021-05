Reprise de l’activité économique : aura-t-on assez de bras ?

Beaucoup de chefs d'entreprises rencontrés ces derniers jours nous le confirment, ils relancent enfin leur activité. "Le téléphone commence à sonner à partir de 9 heures et il n'arrête plus de la journée", raconte l'un d'eux. "On pose actuellement entre deux et trois pompes à chaleur par semaine", confie un autre. Sauf qu'au moment où ils auraient besoin de recruter en masse, ils ne trouvent pas les bras. Certains seraient obligés de refuser des commandes.