Reprise économique : ces secteurs qui manquent de bras

L'hôtellerie et la restauration font partie des secteurs en mal de candidats. Pour compenser le manque de personnel, les salariés doivent travailler plus et faire des heures supplémentaires. C'est le cas notamment cette femme de chambre, qui assure aujourd'hui le travail de deux personnes. "On finit plus tard, on doit commencer plus tôt. On fait plus de travail. On est plus fatiguée", se plaint Mariame Chadhouli, employée de collectivité "Villages Clubs du soleil" - Marseille (Bouches-du-Rhône).