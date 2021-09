Ressusciter la mythique R5, le pari fou de Renault

La R5 avait même réussi le tour de force de séduire toutes les classes sociales. Elle fête cette année ses 50 ans et le groupe Renault s'apprête à relancer son modèle culte version 100% électrique en 2024. Retour sur l'histoire de cette voiture iconique.

La R5 démarre au quart de tour. Elle n'est pas munie de vitre électrique ni de direction assistée, mais a incarné dans les années 70 la modernité et l'audace. Avec seulement 3,50 m de long, la voiture est facile à conduire. Ce petit gabarit pratique permet de se garer dans les centres-villes de plus en plus saturés. Dans la R5 de Claude Boillet, tout est d'origine. La R5 n'a aucun secret pour lui. Il a travaillé à la conception de tout premier modèle et a passé plus de 30 ans dans l'usine Renault de Douai dans le Nord.

Les modèles R5 plaisaient aux jeunes et aussi aux femmes. Avec 5,5 millions d'unités produites entre 1972 et 1995, cette petite voiture séduit. Pourtant le pari de proposer une version trois portes est audacieux. Les Français, toute classe sociale confondue, sont sous le charme. Un automobiliste français sur six en possède une. Entre 1 400 et 1 600 euros, son prix est abordable. Aux États-Unis, elle s'écoule à plus de 125 000 exemplaires. Bernard Hanon, ancien PDG de Renault, a contribué au succès de cette voiture.

Pour se faire plaisir, les moteurs de la Renault 5 vont prendre du muscle et devenir des références dans les rallyes automobiles avec 300 victoires. La success story va pourtant s'arrêter brutalement à la fin des années 80. Renault change tout et relance la Clio puis la Twingo. Mais finalement, ce n'était qu'un au revoir. Presque 50 ans plus tard, la marque au losange vient de présenter la R5, 100% électrique. Le projet est encore au stade du concept mais il reprendra tous les codes qui ont fait le succès de ses prédécesseurs. Attendue sur nos routes en 2024, la R5 électrique sera produite à Douai dans le Nord là où tout a commencé.

