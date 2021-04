Restaurants : des difficultés à recruter à l’approche de la réouverture

Huit mois de chômage partiel ont poussé Nicolas Bourgeois à abandonner son smoking de maître d'hôtel pour les foreuses et les fraises hydrauliques. Après avoir donné neuf ans de sa vie à la restauration et sacrifié sa vie personnelle, le prix à payer était devenu trop lourd. "La restauration, c'est intéressant pour les voyages, pour le fait d'avoir le sourire des gens, d'avoir un échange. Aujourd'hui, on ne peut plus voyager et travailler à l'étranger", a-t-il confié.