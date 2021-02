Restaurateurs : les frondeurs menacés de sanctions

Ils sont fermés depuis la fin octobre. Ils attendent désespérément l'autorisation de rouvrir. Alors, ils ont décidé de rallumer les fourneaux, de braver l'interdit. À Cusance, petite commune du Doubs, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblés ce matin pour soutenir Stéphane Turillon, un restaurateur déterminé à rouvrir son établissement quoi qu'il en coûte. "J'ai besoin de ça. C'est vital, c'est viscéral même. Travailler, c'est mon droit et de garder la place que j'ai. Et ici, je ne peux pas faire 50 couverts, sérieusement . En pleine nature, tout est ouvert", s'indigne-t-il. Un appel à la désobéissance relayé sur les réseaux sociaux et surveillé de très près par les forces de l'ordre.

À Villeurbanne, le restaurateur Philippe Viera avait, lui aussi, prévu de servir 50 couverts. Mais les menaces de sanctions rappelées ce matin par le ministre de l'Économie l'ont dissuadé. S'il sert des clients à table, il n'aura plus droit à aucune aide du fonds de solidarité. "C'est clair, sans fonds de solidarité, je suis en faillite. On me contacte ce matin, il est hors de question que tu ouvres. Ce n'est pas possible, sans fonds de solidarité, on ne passe pas. Donc, je n'ai pas le choix". À l'extérieur, les quelques clients présents se contenteront des plats à emporter.