Retraites : les erreurs sur les pensions de plus en plus fréquentes

Ils sont retraités ou sur le point de l'être, et tous font leur compte. Mais pour certains, ils ont constaté que leur pension a été mal calculée. "Je me suis aperçue, il y a très peu de temps, que je devrais toucher beaucoup plus", confie un retraité. Pour les victimes d'erreur de calcul, le manque à gagner est en moyenne de 554 euros par an. Dans un cas sur dix, il dépasse 1 000 euros.

Pourquoi ces erreurs ? Les caisses de retraite ont aujourd'hui de plus en plus de mal à retracer la carrière complète d'un salarié. "Comme les vies et les carrières sont de plus en plus compliquées, on a parfois de plus de plus de difficulté à reconstituer à l'euro près ou au jour près la carrière des assurés", explique Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.