Retraites : une erreur dans un dossier sur six

Un dossier de pension de retraite sur six présente des erreurs de calcul. Il y a cinq ans, c'était un dossier sur neuf. On voit donc que ça a augmenté. Trois fois sur quatre, ces erreurs se font au détriment des citoyens. Beaucoup de retraités ont ainsi vu leur pension amputée. En moyenne, c'est 554 euros par an, mais ça peut être beaucoup plus. Parfois, ce manque à gagner peut atteindre 1 000 euros par, ce qui est énorme. Quid des origines de ces erreurs ?