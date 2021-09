Saint-Paul-de-Vence : une opération village mort pour interpeller le gouvernement

"Les commerçants ont beaucoup souffert de la crise du Covid et de l'absence de touristes étrangers qui représentent plus de 65% de notre clientèle et de notre chiffre d'affaires", a expliqué Aurélie Massena, présidente de l'Association des commerçants et artistes Saint-Paulois. "Le classement en ZTI permettrait à l'ensemble des commerces de bénéficier du plan de soutien au secteur touristique et de préserver l'activité économique, culturelle et artistique" de la commune, a-t-elle ajouté.

La commune de Saint-Paul-de-Vence, dont Paris est "la banlieue", dans la chanson de Charles Trénet, compte 3 324 habitants et possède 100 commerces et 40 galeries et ateliers d'artistes, qui représentent quelque 900 emplois, selon des chiffres INSEE de 2018. Elle héberge aussi la très réputée Fondation Maeght qui expose des oeuvres de Miro, Alberto Giacometti, Alexander Calder ou encore Fernand Léger, entre autres.