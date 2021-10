Salons, foires, séminaires : l'événementiel retrouve des couleurs

Du salon de l'optique à celui du sandwich, qu'il soit public ou professionnel, 48 événements se sont déjà tenus en un mois rien que pour l'Île-de-France. Et une centaine sont programmés d'ici la fin de l'année. Dans cette agence spécialisée dans l'organisation, les demandes sont incessantes. 120 personnes y travaillent et chacune a son événement. C'est le signe que l'activité reprend. Vingt personnes ont été recrutées en deux mois, et les agendas se remplissent. Cette reprise réjouit les 3 000 entreprises du secteur de l'événementiel, mais aussi les hôtels et les restaurants à proximité des salons pour qui cette clientèle est primordiale.