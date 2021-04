Semi-conducteurs : la pénurie qui menace l'industrie

Dans votre voiture, utilisez-vous peut-être un GPS ? S'il pleut, vous activez les essuies glaces. Et avant de partir, vous enclenchez évidemment votre clignotant. Des gestes anodins qui tous nécessitent une puce électronique. Problème, il n'y en a plus pour tout le monde, au point de forcer la Peugeot 308 a changé de look. Pour ne pas mettre à l'arrêt son usine de Sochaux, la marque a dû remplacer les compteurs digitaux, gourmands en électronique, par des compteurs à aiguille. Système D qui a tout de même ses limites au vu du nombre de puces présentes. Bref, il y en a toujours plus.

Et ce n'est pas seulement dans les voitures, ordinateurs, téléphones, consoles de jeux vidéo, télévisions, le semi-conducteur, nouvel or de l'industrie, sans lequel les géants se trouvent bloquer. Faute de stock, Samsung a par exemple retardé la sortie de son prochain téléphone. Pour éviter de connaître le même sort, l'usine française Gys qui fabrique des instruments de soudure a tenté d'anticiper, multipliant les commandes de puce juste avant la pénurie. Et pourtant, pour assurer ses commandes, elle doit à nouveau en commander. Mais cette fois, les prix de cette puce microscopique sont astronomiques, atteignant plus de 10 euros le semi-conducteur. Des prix qui ne devraient pas se rétablir tout de suite, alors que la pénurie risque de durer, selon les industriels, encore un an.