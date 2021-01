Ski : les stations privées de classes de neige

C'était inespéré, mais ils sont là, les tous premiers écoliers avec skis aux pieds cet hiver, dans les Alpes-Maritimes. En effet, le préfet a donné son feu vert deux jours plus tôt, mais sous certaines conditions : uniquement pour les débutants. De ce fait, il est possible de faire monter ces jeunes à l'aide du tapis roulant tout juste à côté. Il est à noter qu'ils ne sont qu'une quarantaine d'enfants alors qu'ils devraient être une centaine à étudier le matin et skier l'après-midi. Et puisque la plupart des classes de neige ont été annulées, les rares moniteurs présents sont démunis.