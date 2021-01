Ski : les stations résignées avant les annonces de Jean Castex ?

Un tiers des hôtels est aujourd'hui fermé. Habituellement complets en cette saison, ceux qui restent ouverts ont des taux d'occupation de 15% et espèrent que les remontées mécaniques ouvrent au plus vite. Le gouvernement devrait se prononcer jeudi pour un maintien de la fermeture des remontées mécaniques sans plus de précision quant à la suite. Cette année, les conditions d'enneigement et d'ensoleillement sont exceptionnelles.