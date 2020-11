SOS Commerces : un concours de "selfrites" pour aider les boutiques fermées à Lille

Un concours assez particulier est organisé en ce moment à Lille. Le principe est simple : il suffit de se prendre en photo avec un cornet de frites et de poster le cliché sur les réseaux sociaux. Le selfie, ou plutôt le "selfrite" qui aura obtenu le plus de succès remportera un bon d'achat de 50 euros dans une petite boutique indépendante. Une somme que les participants estiment non négligeable, surtout à l'approche des fêtes. Chacun tente donc sa chance et croise les doigts. Jusqu'au 1er décembre prochain, au moins trois bons d'achat seront à gagner.