Stations balnéaires : le jackpot de l'été

Avec un parking sur quatre désormais payant, la commune espère générer jusqu'à 300 000 euros de recette d'ici à la mi-septembre, et ce n'est pas fini. Pour avoir le droit de servir en extérieur, les commerçants aussi doivent passer à la caisse. Une taxe à payer en fonction de la taille de leur terrasse et qui peut rapporter à la ville jusqu'à 800 000 euros environ.

Et puis, il y a également les fameuses taxes de séjour, plus 900 000 euros par été, sans oublier le casino et ses 70 machines à sous. Chaque mois, ce dernier reverse un pourcentage de ses produits de jeux directement à la commune. Sur 100 euros joués sur l'ensemble des machines, par exemple, 10 euros vont directement abonder le budget de la commune. Ce qui représente un gain de 300 000 euros sur la saison estivale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.