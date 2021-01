Stations de ski : la perspective d'une saison blanche se précise

Dans cette station des Alpes, les saisonniers et les commerçants que nous avons croisés ce mercredi soir sont abasourdis. Les stations de ski ne rouvriront pas le 1er février et sans doute pas tout l'hiver. C'est une catastrophe parce que beaucoup de gens vont se retrouver en chômage, déclarent certains d'entre eux. Ce restaurateur, ouvert il y a un an par exemple aux Arcs 1600, ne sait pas s'il passera cette crise. Il ne peut plus tenir que deux mois maximum. Et à quinze jours de vacances de février, cette commerçante est certaine que ses skis, ses casques et ses chaussures ne seront pas loués. "Le risque c'est de devoir faire des prêts qu'il va falloir rembourser derrière. Mais, on fera le bilan en fin de saison parce que c'est sûr que les pertes vont être très grosses", regrette-t-elle.