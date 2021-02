Stations de ski : les remontées mécaniques resteront fermées en février

Ils resteront encore au moins un mois à l'arrêt. Mais hors de question de ne pas profiter de la neige. Une décision dont se doutaient les professionnels de la montagne, qui sortent tout de même soulagés de leur réunion avec Jean Castex. "Il y aura une indemnisation des commerces, des commerçants, des socio-professionnels à hauteur de 70% des charges fixes. On va permettre avec cela de sauver entre 95 et 98% de l'activité montagne" a rassuré Jean-Luc Boch, maire (DVD) de la Plagne-Tarentaise, et président de l'Association nationale des maires de stations de ski. D'autant plus que les conséquences économiques sont déjà énormes pour cette station dont les chiffres d'affaires frôlent en temps normal les 75 millions d'euros. Désormais, elle perd chaque jour de l'argent.