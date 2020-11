Stations de ski : une fermeture qui passe mal

Des stations de ski sans piste, sans skieurs et sans recette. Cette fois, c'est sûr, aucune remontée mécanique n'ouvrira à Noël. Et cela va coûter cher aux professionnels. Pour un domaine skiable de La Plagne, ceci équivaut à 15 millions d'euros de déficit. Alexandre Bouet a précisé : " Les vacances de Noël et de Nouvel an, c'est 20% de notre chiffre d'affaires. Notre saison se déroule sur quatre mois. Et une saison ce n'est pas rattrapable".