Strasbourg veut garder son Parlement européen

Un Parlement européen symbole de toute une ville. Depuis 30 ans, il est officiellement le siège de l'institution. Pour les Strasbourgeois, un éventuel déménagement vers Bruxelles est tout simplement impensable. "Il faut que ça reste à Strasbourg", "C'est une ville européenne depuis très longtemps et on s'est tellement battu pour avoir ce siège à Strasbourg", confient des passants.

Depuis la crise sanitaire, les hôteliers et restaurateurs strasbourgeois subissent les différentes annulations et reports des sessions parlementaires. Ils ont perdu un tiers de leur chiffre d'affaires. Ce mercredi, il y a à peine une dizaine de députés européens présents dans un hôtel et un taux d'occupation très bas. Une majorité d'entre eux souhaiterait plutôt rester à Bruxelles. Le siège du Parlement européen est fixé par traité à Strasbourg depuis 1992, mais sa présence est régulièrement mise en cause.