VIDÉO - Substances chimiques dans le coton : cette start-up propose des tampons et des serviettes bio aux femmes

Jho, officiellement lancée en juillet 2017, propose des tampons, serviettes hygiéniques et protège-slips qui ne sont faits que de produits naturels et qui ont leur cœur absorbant en coton bio. Résultat : pas d’additif, aucun produit toxique et aucun blanchiment au chlore puisque la fleur de coton est naturellement blanche.





Pour créer ses produits, l'entreprise fait appel à un fabricant irréprochable dans une usine familiale en Espagne, et à des labels de certifications bio et éthique. Pour commander, rien de plus simple, il suffit de ce rendre là, de faire sa commande et vous pouvez choisir de payer juste votre panier ou de vous abonner et recevoir vos produits tous les trois mois. Le petit plus, les prix restent très abordables.