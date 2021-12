Surdoués : un business très florissant

HPI, l’acronyme n’a presque plus de secret pour vous. Le haut potentiel intellectuel, c’est un QI supérieur à 130. Cela correspond à seulement 2% de la population. Et pourtant, nous sommes nombreux à nous sentir concernés. Pour répondre à vos questions, les références n’ont jamais été aussi nombreuses.

Dans cette librairie, le thème de l'adulte surdoué a désormais son propre espace. De plus en plus de psychologues proposent des tests de QI à 300 euros en moyenne. Et sur Internet, des dizaines de sites vous permettent de mesurer votre intelligence directement depuis chez vous. Nous tentons l’expérience. Mais pour obtenir le résultat, il faut passer à la caisse. Et le prix est parfois aussi élevé qu’en cabinet : 296 euros pour celui-ci. Mais ces nouveaux thérapeutes du cerveau vous l’assure : vous en aurez pour votre argent.