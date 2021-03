Suspension de la taxe Trump : les viticulteurs français respirent

C'est la fin de seize mois d'incompréhension pour les viticulteurs français. Le 18 octobre 2019, la taxe Trump de 25% entrait en vigueur. À l'époque, c'était la sidération. "On ne comprend pas pourquoi on est taxé à cause d'Airbus et Boeing". Le vin français fait les frais de la guerre commerciale entre les deux fabricants d'avions.