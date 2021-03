Textile, médicaments… Ces entreprises qui font le pari du Made in France

En Alsace, l'entreprise Emanuel Lang a relancé la filature du lin qui avait été délocalisée en Pologne. Toute la filière a été délocalisée entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. La région possédait déjà un savoir-faire dans la production du lin, mais ce sont les difficultés d'approvisionnement du tissu en provenance d'Asie qui ont relancé la filière. Il a fallu investir 14 millions d'euros pour acheter des machines de Hongrie, recruter et rappeler du personnel. Et le résultat est là. Aujourd'hui, la boîte fabrique un jean en lin 100% Made in France.