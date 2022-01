VIDÉO - 3 questions sur le livret d'épargne populaire, une alternative au livret A

Le livret d'épargne populaire (LEP) est un placement garanti et défiscalisé. Son taux d'intérêt, supérieur à celui du livret A, est

le chiffre le plus élevé entre le taux du livret A majoré de 0,5% et l’inflation moyenne observée sur les six derniers mois. Très sûr, ce placement permet de protéger les fonds des épargnants aux revenus les plus modestes. Les modalités d’ouverture ont été simplifiées par un décret publié en mars 2021.