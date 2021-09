Tomates en boîte : la pénurie qui inquiète l'Italie

Au pied du Vésuve, de longues rangées de verdures. Pas de serre, pas de machines, ici, les tomates sont ramassées à la main. Nous sommes au cœur de l'appellation de "San Marzano", une variété de tomate unique que la famille de Luigi Rega cultive depuis trois générations. La tomate idéale pour la conservation. Toute cette montagne d'or rouge sera exportée partout à travers le monde, à condition d'être mise en boîte, car ses contenants sont fabriqués à partir d'acier. Un métal essentiellement importé de Chine. Conséquence de la pandémie de Covid-19, la production du métal a ralenti et son prix a plus que doublé en un an.

Gennaro Rega a acheté son stock très tôt, six mois avant le début de sa saison. Il a reçu les deux tiers de sa commande, mais il en attend toujours une partie. Cette tomate est notamment la star du plat le plus célèbre d'Italie. Pour sa Magherita, Daniele Pappacena ne jure que par la tomate de San Marzano. Elle risque de lui coûter 10 à 20% de plus désormais. Mais pas question de modifier sa recette, il est prêt à débourser un peu plus pour conserver son ingrédient phare.