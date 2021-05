Comment expliquer la puissance touristique de l'Hexagone ? L'analyse de François Lenglet

Le tourisme est l'un des secteurs qui a été le plus impacté par les confinements. Outre les Français privés de déplacement, depuis plus d'un an, le nombre de voyageurs étrangers en France s'est effondré. Mais dans le cadre du déconfinement, l'accueil des touristes étrangers pourra reprendre que le 9 juin prochain, trois semaines après la réouverture des commerces et des terrasses.

Selon François Lenglet, "le tourisme est notre pétrole bleu. En effet, il compte pour 8% de l'activité économique française et fait vivre les restaurants, les hôtels, les grands magasins, les musées, les campings, ou encore les parcs d'attractions. Avant la crise sanitaire, la France était la première destination mondiale avec 91 millions de visiteurs étrangers en 2019".