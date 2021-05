Tourisme : la grande opération séduction

Cette agence de communication travaille pour une dizaine de destinations en Hexagone. C’est trois fois plus qu’avant le Covid. Et le téléphone continue de sonner. Comme il sera difficile de voyager à l’étranger cet été, à grand coup de publicité léché, chaque région veut se faire voir et se faire entendre. Et certaines destinations redoublent d'efforts pour vous convaincre.