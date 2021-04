Tourisme : les Américains vaccinés pourront-ils revenir cet été ?

Avant la crise sanitaire, la France accueillait plus de 4 millions d'Américains par an. Beaucoup passaient par Montmartre, reviendront-ils cet été s'ils en ont le droit ? "Je pense que d'ici cet été, les Américains ne vont pas venir, les Anglais ne vont pas venir, les internationaux ne viendront pas. Avec ce qu'ils ont subi, je pense qu'ils attendront 2022", lâche André Adjiman, sculpteur d'ombres sur papier sur la place du Tertre à Paris. Un peu plus loin, Xavier Boudouma, gérant Café Chappe, accueille ce retour probable avec beaucoup plus d'optimisme.