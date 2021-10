Tourisme : les hôtels font le plein pour les vacances

"On a vu le tourisme revenir au mois de juillet avec une très forte activité au mois d'août, supérieure à 2019. Et puis, l'hôtel est bien rempli. On a gardé des saisonniers jusqu'à fin octobre, ce qui n'était pas prévu de le faire", nous confie Nicolas Martin, directeur général de l'établissement 4 étoiles "AC Hotel by Marriott" à Nice (Alpes-Maritimes).