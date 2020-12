Tourisme : les professionnels soulagés ?

Dans la commune voisine, la station balnéaire de Bénodet (Finistère), la situation reste difficile pour Sébastien Tanguy, Librairie de la Plage. "On est actuellement dans les périodes d'achat pour la prochaine saison touristique. On essaie de se projeter déjà sur les prochains mois", précise ce gérant de boutique de souvenirs. Et pour aller de l'avant, ce couvre-feu était la bonne solution d'après Christian Pennanech, maire de la ville. Tout ici espère que ces mesures permettront d'endiguer une troisième vague de l'épidémie. Et que le secteur du tourisme pourra se relever d'ici le printemps.