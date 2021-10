Transports de marchandises : embouteillages dans les ports

Après 20 jours de traversée, l'un des plus grands cargos au monde arrive au port du Havre avec des milliers de tonnes de marchandises venues d'Asie. Des jouets, des meubles, de l'électronique, jamais il n'a été aussi chargé, car 21 489 conteneurs sont à bord de ce bateau. Et pour cause, la liaison Asie-Europe prend en moyenne huit jours de plus qu'il y a un an. Face à l'urgence de la situation, les compagnies maritimes s'organisent. Environ 800 000 nouveaux conteneurs vont être affrétés sur la ligne.