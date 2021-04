Truffe française : un marché très convoité

C’est une culture qui gagne du terrain. Chaque année, dans l’Hexagone, plus de 1 000 nouveaux hectares d’arbres truffiers sont plantés. Avec l’espoir de récolter à leur pied, dix ans après, le fameux diamant noir, la truffe d’hiver tuber melanosporum, l’un des trésors de la gastronomie française. Et la tendance ne fait que s’accentuer. Selon les prévisions, le marché mondial de la truffe noire devrait augmenter de 19% d’ici 2023, et sans doute doubler d’ici 2030.

Même avec la fermeture des restaurants, la truffe ne connaît pas la crise. De quoi faire briller les yeux des investisseurs, mais aussi des particuliers qui sont de plus en plus nombreux à l’aventure. La culture de la truffe noire est de mieux en mieux maîtrisée et depuis peu le secret de sa sœur, encore plus rare, encore plus prisée, la truffe blanche d’Italie, est en prise d’être percé.