VIDÉO - Un système de bonus-malus pour limiter les embauches en CDD ? On vous explique

En allant encore plus loin, la durée de ces CDD pose aujourd'hui problème. En effet, elle est de plus en plus courte. Si la moyenne de ceux-ci était de trois mois et demi en 2001, elle est désormais d'un mois et demi, avec la particularité qu'un CDD sur trois ne dure qu'une seule journée. Face à cette situation, plusieurs ministres envisagent donc la mise en place d'un dispositif bonus-malus.