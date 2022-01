Une surtaxe pour les commerces vacants à Sarreguemines

À l'abandon depuis quinze ans, ce local est l'un de ceux qui donnent une mauvaise image de Sarreguemines. Ici, 15% des magasins sont vides, pas attirant pour les clients. "Il n'y a plus de vie dans le centre-ville. On trouve tout, soit sur Internet, ou on apprend une autre façon d'acheter", lance une habitante.

La municipalité a décidé des augmentations de la taxe foncière pour les cellules commerciales vides, plus 20% la première année, plus 30% la deuxième, et plus 40% la troisième année. Le but, faire revenir tous les types de commerce dans le centre-ville. Cette nouvelle taxe forcera peut-être les propriétaires à remettre leurs locaux sur le marché.