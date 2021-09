Usine Bridgestone : que sont devenus les anciens salariés ?

Il y a un an, Bridgestone annonçait le licenciement de 863 salariés, dont Francky Cagniart. Il a passé 18 ans dans l'usine. Aujourd'hui encore, la blessure est profonde. "Ça fait toujours mal qu'on en parle. Au bout d'un moment ça va mieux. J'ai repris de l'assurance. Maintenant, je suis prêt à me lancer dans mon nouveau projet", confie-t-il.

"Il a retrouvé le sourire maintenant. Avant, il avait des insomnies à cause de la fermeture. Maintenant il a des insomnies à cause de sa cuisine, mais c'est des meilleures insomnies, on va dire", déclare Marie-Aude Cagniart, cogérante de la crêperie "Le Petit Plus". Pour les 862 autres salariés, 10% sont partis à la retraite. Tous les autres suivent un processus de reclassement.