Vacances de février : quelles destinations choisiront les Français ?

Comme à Noël, les Français choisissent d'abord la moyenne montagne devant la Bretagne et le Sud-Ouest selon les réservations de la SNCF. La même tendance est constatée à Lidl Voyages. Mélanie Lemarchand, responsable de cette agence en ligne explique que beaucoup de réservations de dernières minutes ont été enregistrées sur leur site. Certaines pour la montagne et d'autres pour les bords de mer, en Normandie et en Bretagne. Et ensuite, viennent les destinations qui restent encore ouvertes comme les Canaries. En effet, les Îles Canaries restent accessibles, mais tous les séjours en dehors de l'Europe sont annulés sur ce site.