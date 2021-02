Vaccin contre le Covid-19 : deux PME françaises toujours dans la course

Dans la course au vaccin, il y a les géants pharmaceutiques, mais aussi de petits laboratoires français de biotechnologie, comme Valneva à Nantes. Si cette PME a réussi à s'imposer dans cette course, c'est parce qu'elle est massivement financée non pas par l'État français, mais par les Britanniques. On parle ici de 470 millions d'euros pour leurs essais cliniques, et même pour la production qui se fera dans une usine en Ecosse. Ainsi, si tout se passe bien, les soixante millions de doses qui seront livrées en octobre 2021 serviront à vacciner les Britanniques.