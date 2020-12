Vaccins contre le Covid-19 : les labos jouent comme jamais la carte de la transparence

La situation est inédite. Pendant près de neuf heures jeudi, le monde entier a pu suivre en direct sur Internet un débat habituellement confidentiel. Celui des experts de l'Agence américaine des médicaments (FDA), chargés d'autoriser le vaccin de Pfizer/BioNTech. Ils ont pesé publiquement le pour et le contre en toute transparence. Ces derniers jours, les laboratoires ont d'ailleurs fourni beaucoup de données sur leurs essais cliniques. Des informations précieuses pour les médecins généralistes qui, dans quelques semaines, seront en première ligne pour vacciner et répondre aux questions de leurs patients. "L'acte de vaccination n'est pas acte médical comme un autre. Ça repose sur une conviction et sur une analyse individuelle et collective. D'autre part si un acte qui n'est pas en réponse à un symptôme, mais qui est préventif, donc, il doit être parfaitement sécurisé, parfaitement clair et parfaitement expliqué", explique Dr Marie-Laure Alby.