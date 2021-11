VIDÉO - Variant Omicron : 1 destination touristique sur 5 est complètement fermée

Ce regain épidémique, et les mesures qui y sont associées, constituent un énième coup dur pour le secteur du tourisme, qui devrait perdre 1800 milliards d'euros en 2021 , a annoncé lundi 29 novembre l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui juge la reprise de l'activité "lente" et "fragile".

"On avait prévu de partir à Casablanca, au Maroc, le 13 décembre", indique au 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, un homme qui a dû annuler son séjour. "On a dû tout annuler, on reste chez nous", nous explique aussi une femme.

Ce manque à gagner s'observe d'ailleurs très concrètement dans les agences de voyages de l'Hexagone. "Depuis maintenant deux ans, c'est les montagnes russes : on fait des ventes, on les annule, on les reporte, on fait de nouvelles ventes... Puis d'un seul coup, tout se referme, il y a un nouveau variant...", détaille à TF1 Thierry Combe, responsable des Agences "Asia".