Vendôme vend son nom à LVMH, une bonne affaire pour la ville ?

Mais si le chèque n'est pas très alléchant, l'édile estime que la ville Vendôme est "extrêmement gagnante" de la venue de Vuitton. "On récupère 10.000 euros supplémentaires pour un nom qu'ils auraient pu utiliser de toute façon. Finalement, entre le bâtiment Régence (un monument historique, ndlr) et l'atelier qui est en construction, ce sera à court et moyen terme 500 emplois créés", a estimé le maire. Pour rappel, le groupe LVMH possède un atelier de maroquinerie à Vendôme et prévoit l'ouverture d'un deuxième en 2021.

La création d'emplois constitue un argument de taille pour cette commune en difficulté sur le plan économique. En octobre dernier, le groupe Thales, spécialiste de l'aérospatiale et la défense, avait annoncé la suppression de 1000 emplois dont 500 personnes à Vendôme. En décembre dernier, c'est l'entreprise Bosch qui déclarait l'arrêt d'une de ses lignes de production qui employait 75 salariés sur les 500 du site de Vendôme.