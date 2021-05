Voitures de loc : plus chères et plus rares

Il n'est pas toujours facile de trouver la voiture de location idéale, surtout si on a une grande famille. Qui plus, il y a potentiellement des ruptures de stocks à venir. En effet, après ce qui s'est passé l'an dernier avec la crise sanitaire, il y a eu moins de demandes et donc, les loueurs ont revu leurs flottes à la baisse. En ce moment, ils se trouvent confrontés à la nécessité de renflouer ces flottes or, il y a un nouvel élément qui vient s'interposer dans l'actualité. Cela concerne notamment la crise des microprocesseurs. En quoi celle-ci impacterait-elle le marché de la location de voiture ? Quid des prix ?