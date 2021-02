Voyage en avion, la fin d'une époque ?

Le Terminal 4 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ne verra finalement pas le jour. Le gouvernement a renoncé à sa construction. Une petite victoire pour les écologistes et autres associations de défense de l'environnement. Pour la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, ce projet d'agrandissement était "obsolète" et ne correspond plus aux exigences de la loi Climat et Résilience. Par ailleurs, le projet était ambitieux, il devait faire de l'aéroport le premier hub aérien d'Europe. Il était estimé entre sept à neuf milliards d'euros et devait augmenter de 40 millions de passagers par an la capacité de Roissy. Pourquoi ce renoncement ? Quelles peuvent en être les conséquences ? D'autres projets sont-ils en vue ?