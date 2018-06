Vie en entreprise : les séminaires sont-ils vraiment utiles ?

Nous avons tous, un jour ou l’autre, été invités à un séminaire. Tantôt davantage motivées par la nécessité d’une annonce de la part de la direction, tantôt par celle d’améliorer la cohésion de l’équipe, ces journées sont régulièrement organisées par les entreprises. Selon la société d’étude Coach Omnium, la majorité d’entre elles en font maximum trois par an. Et pour cause, ce genre d’événement coûte de l’argent : alors que 55% des entreprises ayant répondu à l’enquête organisent des séminaires de deux jours ou plus, elles dépenseraient, pour un voyage à l’étranger ou dans une autre région, de 150 à 230 euros par personne et par jour. Le prix minimum, lui, se situe autour de 90 euros. Et avec au moins une cinquantaine d’invités, la facture devient vite salée.