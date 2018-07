Viticulture : la production serait en hausse de 27% en 2018

La récolte viticole de 2018 est bien meilleure que celle de l'année précédente. En effet, la production se situerait entre 46 et 48 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 27% par rapport à celui de 2017 qui était la pire vendange depuis 1945. Ces chiffres sont par ailleurs supérieurs de 7% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cependant, ces prévisions ne prennent pas en compte des orages, des grêles et des événements susceptibles de survenir et qui pourraient affecter le vignoble.



