Voitures de collection : un placement en or ?

Le prix des voitures de collection a flambé pendant des années. C'est même devenu un placement spéculatif. Mais aujourd'hui, les choses se sont calmées. Les vrais passionnés ont repris la main. Toutefois, les plus belles pièces s'échangent à prix d'or.



