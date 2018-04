Vous pouvez désormais savoir comment est utilisé l’argent de vos impôts

Beaucoup de contribuables se sont déjà demandés où part l’argent de leurs impôts. Eh bien, il est désormais possible de le savoir. Le gouvernement vient en effet de créer un site baptisé A quoi servent mes impôts pour indiquer à chaque contribuable quelles dépenses sont faites à partir de la somme versée au Trésor Public.





Le poste de dépense le plus important de l’État étant l’éducation et la recherche, un quart de la somme récoltée y est consacré. Si vous payez par exemple 2300 euros d’impôts, 575 euros y seront affectés. Ensuite, 460 euros sont utilisés pour la défense et la sécurité et 299 euros pour le développement des territoires.