VTC : doit-on s'attendre à un tarif minimum ?

Les chauffeurs de VTC reçoivent en moyenne 1 700 euros net par mois pour 60 heures par semaine, ce qui est largement inférieur au Smic. Ils ont donc tenté de bloquer les aéroports Charles-de-Gaulle et de Nice pour obtenir entre autres une hausse de rémunération et un tarif plancher de 12 euros pour la course. Une mission a donc été mise en place sur le plan salarial. Où en est le dossier ? Quelle est la position de la plateforme Uber dans cette situation ?



