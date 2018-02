Zones défavorisées: les agriculteurs du Loiret ont perturbé la circulation sur l'autoroute A10

Les agriculteurs poursuivent leurs manifestations contre la nouvelle réforme sur les zones défavorisées. Sur la route d'Orléans, dans le Loiret, les agriculteurs ont dressé un barrage filtrant. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause dans les pourparlers de Paris, ils ne lâcheront pas prise. En effet, 400 emplois sont en jeu ainsi que les 16 000 euros d'aide compensatoire annuelle.



