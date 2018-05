Zoom sur les retombées économiques du thermalisme pour Balaruc-les-Bains

La ville de Balaruc-les-Bains abrite la première station thermale de France. En 2017, près de 54 000 personnes se sont rendues sur place pour des cures thermales. En ce début de printemps 2018, plus de 4 000 curistes s'y rendent chaque jour. Grâce à cet afflux, les retombées économiques y sont considérables. Les commerces situés aux alentours vivent au rythme de la station. "Les commerces démarrent avec la cure et terminent avec la cure", affirme une habitante.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.